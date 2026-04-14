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Über DOWA HOLDINGS CO.,LTD.

DOWA HOLDINGS CO.,LTD. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen verfügt über fünf Geschäftsbereiche. Der Geschäftsbereich Umwelt und Recycling beschäftigt sich mit Abfallwirtschaft, Recycling, Bodenaufbereitung und Logistik. Der Geschäftsbereich Verhüttung produziert und vertreibt Kupfer, Zink, Gold, Silber und andere Metalle. Der Geschäftsbereich Elektronikmaterialien produziert und vertreibt u. a. elektrisch leitendes Material für elektronische Bauelemente. Der Geschäftsbereich Metallverarbeitung produziert und vertreibt verarbeitete Metallprodukte deund Leiterplatten. Der Geschäftsbereich Thermische Behandlung beschäftigt sich mit der Wärme- und Oberflächenbehandlung von Metallwerkstoffen, sowie mit der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von thermischen Verarbeitungsanlagen und Hilfsanlagen. Der Geschäftsbereich Sonstiges ist u. a. im Immobilienleasing-Geschäft und Anlagenbau tätig. Die Gesellschaft ist auch in den Bereichen Immobilienleasing, Anlagenbau und Sonstiges tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Dowa Holdings Co., Ltd. Aktie beträgt 9997.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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