Handeln Outset Medical, Inc. - OM CFD

Über Outset Medical Inc.

Outset Medical, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das Tablo anbietet. Tablo ist eine mobile integrierte Hämodialyselösung für die Akut- und Heim-Hämodialysetherapie. Durch die Integration von Wasseraufbereitung und On-Demand-Dialysat-Produktion kann Tablo als Dialyseklinik auf Rädern dienen und ermöglicht Anbietern den Zugang zu einer einzigen Plattform vom Krankenhaus bis nach Hause. Die Tablo-Kartusche ist ein Einweg-Verbrauchsmaterial, das die extrakorporale Blutreinigung für Patienten erleichtert und aus einem vorkonfigurierten Blut-, Kochsalz- und Infusionsschlauch besteht. Das Touchscreen-Panel von Tablo ermöglicht es dem Benutzer, mit Animationen und nicht-technischer Sprache durch die Behandlung zu navigieren, was sowohl für professionelle als auch für nicht-professionelle Benutzer geeignet ist. Die Cloud-Konnektivitätssoftware von Tablo ermöglicht ein Ökosystem aus Maschinendiagnose und -analyse, Behandlungsanweisungen, Überwachung und Berichterstellung, verbesserter Dokumentation und Fernverwaltung von Maschinen. Darüber hinaus bietet Tablo auch eine solide klinische Versorgung.

Der aktuelle realtimekurs der Outset Medical, Inc. Aktie beträgt 4.42 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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