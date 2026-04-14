Handeln The Kansai Electric Power Company, Incorporated - 9503 CFD
Über Kansai Electric Power Co Inc
The Kansai Electric Power Company, Incorporated ist ein Stromanbieter. Das Segment Integrated Energy and Power Transmission and Distribution ist in der Bereitstellung von integrierten Energielösungen, einschließlich Strom und Gas, Versorgungsunternehmen und andere tätig. Das Segment Information Communication ist an der Bereitstellung von integrierten Informationskommunikationsdiensten beteiligt. Das Segment Real Estate and Life ist in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien und Lebensstil tätig.
Der aktuelle realtimekurs der The Kansai Electric Power Company, Incorporated Aktie beträgt 2522.77 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:853264
- ISIN:JP3228600007