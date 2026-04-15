Handeln Gen Digital Inc. - GEN CFD

Über NortonLifeLock Inc

SYMANTEC CORPORATION ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen in der Cybersicherheit. Das Unternehmen bietet Produkte in Kategorien, wie Schutz von Bedrohungen, Informationsschutz und Cybersicherheits-Dienstleistungen.

Im Rahmen des Schutzes von Bedrohungen bietet es die Produkte Advanced Threat Protection, Endpoint Protection, Endpoint Protection Cloud, IT Management Suite, Email Security.Cloud, Data Center Security und Cloud Workload Protection.

Unter der Kategorie Informationsschutz bietet es Produkte Data Loss Prevention, Encryption, Service, VIP Access Manager, and Data Loss Prevention und CloudSOC.

Das Unternehmen bietet auch Beratungsleistungen, Kundenerfolg-Dienstleistungen, Cybersicherheits-Dienstleistungen und Bildungsdienste an. Die Cybersicherheits-Dienstleistungen umfassen DeepSight-Intelligence-Software, die eine Analyse von Angriffen zeigt.

Der aktuelle realtimekurs der Gen Digital Inc. Aktie beträgt 19.7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Omeros, iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, Nano-X Imaging Ltd., XINYI SOLAR, Gaztransport et Technigaz SA und Meituan Dianping. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.