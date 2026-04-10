Handeln Altimmune, Inc. - ALT CFD

Über Altimmune Inc

Altimmune Inc. ist ein Unternehmen für Immuntherapeutika im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten zur Stimulierung robuster und dauerhafter Immunantworten zur Prävention und Behandlung von Krankheiten. Zu den Produktkandidaten des Unternehmens gehören ALT-801, HepTcell, ALT-702, NasoVAX und NasoShield. HepTcell ist ein synthetischer peptidischer immuntherapeutischer Kandidat, der entwickelt wurde, um die Immuntoleranz bei chronischen Hepatitis-B-Infektionen zu brechen. ALT-702, ein TLR7/8-Agonistenkonjugat, ist ein tumorimmunstimulierender Produktkandidat, der das Potenzial hat, Immunantworten in einer Vielzahl von Krebsindikationen sicher auszulösen oder zu verbessern. NasoVAX, sein Grippeimpfstoffkandidat, der mehrere Arme des Immunsystems stimuliert und das Potenzial bietet, die Infektion und die Ausbreitung der Grippe zu stoppen und gleichzeitig einfacher durch ein intranasales Spray zu verabreichen ist. NasoShield ist ein intranasaler Anthrax-Impfstoffkandidat, der einen schnelleren und stabileren Schutz bieten soll als der einzige zugelassene Anthrax-Impfstoff.

Der aktuelle realtimekurs der Altimmune, Inc. Aktie beträgt 3.24 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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