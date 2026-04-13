Handeln The Gap, Inc. - GPS CFD

Über Gap Inc

The Gap, Inc. (Gap Inc.) ist ein Bekleidungshandelsunternehmen.

Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires und Körperpflegeprodukte für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta und Intermix an.

Seine Produkte sind für Kunden online über unternehmenseigene Websites und durch den Einsatz von Drittparteien verfügbar, die Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen anbieten.

Neben den Spezial-, Outlet-, Online- und Franchise-Kanälen nutzt das Unternehmen auch die Omnichannel-Fähigkeiten des Unternehmens, um die digitale Welt und physische Geschäfte zu überbrücken.

Seine Omni-Channel-Dienstleistungen, darunter Order-in-Store-, Reserve-in-Store-, Fund-in-Store- und Ship-from-Store-Lösungen, sind auf das gesamte Markenportfolio zugeschnitten.

Es verkauft auch Produkte, die von Marken-Drittanbietern entwickelt und hergestellt werden, insbesondere bei seinen Intermix Marken.

Das Unternehmen verfügt über eigene Geschäfte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Irland, Japan, Italien, China, Hongkong, Taiwan und Mexiko.

Der aktuelle realtimekurs der The Gap, Inc. Aktie beträgt 25.24 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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