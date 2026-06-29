Handeln Jabil - JBL

Über Jabil Inc

JABIL INC., ehemals JABIL CIRCUIT, INC., bietet weltweite Dienstleistungen und Lösungen für die Elektronikindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Electronics Manufacturing Services und Diversified Manufacturing Services. Die Electronics Manufacturing Services-Segment des Unternehmens konzentriert sich auf die Nutzung von Informationstechnologie, die Gestaltung und Realisierung von Lieferketten, Technologien, die auf zentrale Elektronikkomponenten ausgerichtet sind, das Teilen seiner umfangreichen Produktionsinfrastruktur und die Fähigkeit, eine Reihe von Märkten zu bedienen. Das Diversified Manufacturing Services-Segment ist auf die Bereitstellung von ingenieurtechnischen Lösungen sowie Materialwissenschaften und Technologien ausgerichtet. Es bietet elektronisches Design sowie Herstellungs- und Produktmanagementleistungen für Unternehmen, die in der Automobilbranche, der Investitionsgüterindustrie, der Lifestyleindustrie und der Industrie für tragbare Technologien, in der Informatik- und Lagerbranche, im Bereich Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt, digitales Zuhause, in aufstrebenden Wachstumsmärkten, dem Gesundheitswesen, im Bereich Industrie und Energie, der Mobilität, der Verpackungsbranche, in Verkaufsstellen und der Druckindustrie tätig sind.

Der aktuelle realtimekurs der Jabil Aktie beträgt 359.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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