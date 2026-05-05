Handeln Vir Biotechnology, Inc. - VIR CFD

Über Vir Biotechnology Inc

Vir Biotechnology, Inc. ist ein im kommerziellen Stadium befindliches Immunologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, immunologische Erkenntnisse mit Technologien zur Behandlung und Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten zu kombinieren. Das Unternehmen hat vier Technologieplattformen aufgebaut, die sich auf Antikörper, T-Zellen, angeborene Immunität und kleine interferierende Ribonukleinsäure (siRNA) konzentrieren, und zwar durch interne Entwicklung, Kooperationen und Übernahmen. Die Pipeline des Unternehmens besteht aus Sotrovimab und anderen Produktkandidaten, die auf COVID-19, das Hepatitis-B-Virus (HBV), das Influenza-A-Virus und das menschliche Immunschwächevirus (HIV) abzielen. Zu seinen Produktkandidaten gehören Sotrovimab und VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482, VIR-1111. Das Unternehmen entwickelt differenzierte monoklonale Antikörper (mAbs) sowie Impfstoffe und kleine Moleküle zur Behandlung und Prävention des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 und VIR-3434 sind für die Behandlung von HBV bestimmt. VIR-2482 ist ein Influenza-A-neutralisierender mAb, der als Injektion verabreicht wird.

Der aktuelle realtimekurs der Vir Biotechnology, Inc. Aktie beträgt 9.94 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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