Handeln Technipfmc - FTI CFD

Über TechnipFMC PLC

TECHNIPFMC PLC ist in Öl- und Gasprojekten tätig und bietet verwandte Technologien, Systeme und Dienstleistungen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Unterwasser-, Onshore-/Offshore- und Oberflächenprojekte. Es bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen und integrierte Lösungen. Die Unterwasserprodukte umfassen Bäume, Mannigfaltigkeiten, Kontrollen, Schablonen, Fließliniensysteme und Umbilicals. Seine Unterwasser-Dienstleistungen umfassen Bohrungen; Installation, Fertigstellung, Bau und Nutzungsdauer; Asset-Management, Well-Intervention, Inspektion, Wartung und Reparatur sowie Remotely Operated Vehicles und Manipulator Systeme. Das Onshore-Segment bietet Flüssigerdgas, Abgasbehandlung, petrochemische Erzeugnisse und Düngemittel, Raffinierung und Wasserstoff sowie Bergbau und Metalle. Seine Offshore-Dienstleistungen umfassen feststehende Anlagen und schwimmende Anlagen. Das Oberflächenprojektsegment bietet eine Produkt- und Serviceplattform, die Kunden den Zugang zu Lösungen in Mess- und Fertigungssystemen, Oberflächen-Brunnenkopfanlagen und integrierten Dienstleistungen ermöglicht.

Der aktuelle realtimekurs der Technipfmc Aktie beträgt 74.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: VIRBAC, Americas Car-Mart, Matrix, Marriott International, Inc., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. und Ormat Technologies, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.