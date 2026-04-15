Handeln Ormat Technologies, Inc. - ORA CFD

Über Ormat Technologies, Inc.

Ormat Technologies, Inc. ist im Bereich Geothermie und Rückgewinnung von Energie tätig. Das Unternehmen plant, entwickelt, baut, besitzt und betreibt geothermische und regenerative Kraftwerke. Die Anlagenfertigung des Unternehmens befindet sich in Israel. Die Gesellschaft führt ihre Geschäftstätigkeit in zwei Geschäftsfeldern durch: Strom und Produkt. Das Unternehmen stellt auch Produkte her, die Strom aus rückgewonnener Energie oder sogenannter Abwärme erzeugen. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt sie rückgewonnene energiebasierte Kraftwerke.

Der aktuelle realtimekurs der Ormat Technologies, Inc. Aktie beträgt 114.55 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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