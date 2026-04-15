Handeln Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM CFD

Über Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR)

CHEMICAL AND MINING COMPANY OF CHILE INC., ist ein Hersteller von Kaliumnitrat und Jod. Das Unternehmen produziert spezielle Pflanzennährstoffe, Jod-Derivate, Lithium und dessen Derivate, Kaliumchlorid, Kaliumsulfat und bestimmte Industriechemikalien. Die Segmente des Unternehmens umfassen spezielle Pflanzennährstoffe, Industriechemikalien, Jod und Derivate, Lithium und Derivate, Kalium und andere Produkte und Dienstleistungen. Spezielle Pflanzennährstoffe sind Dünger, die Landwirten die Verbesserung der Erträge und der Qualität bestimmter Kulturen ermöglichen. Industriechemikalien haben vielfältige Einsatzbereiche in chemischen Prozessen wie z. B. in der Herstellung von Glas und industriellen Nitraten. Jod und seine Derivate werden u.a. für Röntgen-Kontrastmittel und Biozide verwendet. Lithium und seine Derivate werden in Batterien, Schmierfetten und Fritten für die Produktion von Keramik verwendet. Kaliumchlorid ist ein gewöhnlicher Dünger, den das Unternehmen auf der ganzen Welt produziert und verkauft.

Der aktuelle realtimekurs der Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Aktie beträgt 87.14 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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