Handeln Tanger Inc - SKT CFD

Über Tanger Factory Outlet Centers Inc.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstgesteuerter Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen konzentriert sich auf Entwicklung, Erwerb, Besitz, Betrieb und Verwaltung von Outlet-Einkaufszentren in den USA und Kanada. Das Konsolidierte Portfolio des Unternehmens besteht aus ca. 34-Outlet-Centern mit einer vermietbaren Gesamtfläche von ca. 11,7 Millionen Quadratfuß brutto. Das Unternehmen hat auch Teileigentumsbeteiligungen an ca. neun Outlet-Centern in Höhe von rund 2,7 Millionen Quadratfuß, einschließlich vier Outlet Centern in Kanada. Seine Zentren und anderen Vermögenswerte sind im Besitz von, und alle Aktivitäten des Unternehmens werden von Tanger Properties Limited Partnership (Operating Partnership) und Tochtergesellschaften durchgeführt. Die konsolidierten Outlet-Center des Unternehmens reichen in der Größe von 82.161 bis 749.074 Quadratfuß und sind mindestens 10 Meilen von Kaufhäusern und dem Hersteller gehörenden Vollpreis-Einzelhandelsgeschäften entfernt.

Der aktuelle realtimekurs der Tanger Inc Aktie beträgt 36.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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