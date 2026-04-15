Handeln Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL CFD

Über TAL Education Group (ADR)

TAL Education Group ist eine Holdinggesellschaft für eine Unternehmensgruppe, die in der Bereitstellung von Nachhilfeunterricht für Grund- und Sekundarschüler in der Volksrepublik China tätig ist. Das Unternehmen bietet Nachhilfeunterricht vom Kindergarten bis zum 12. Schuljahr in China. Dessen Xueersi Peiyou-Kurs für kleine Klassen besteht aus etwa vier Semestern, die etwa zwei Schulsemester im Frühjahr und Herbst umfassen, und etwa zwei Feriensemester im Sommer und Winter. Das Unternehmen betreibt die Webseite www.jzb.com, eine Online-Bildungsplattform in China. Es bietet individuelle Premium-Dienste unter der unternehmenseigenen Marke Zhikang. Über www.xueersi.com bietet das Unternehmen Onlinekurse. Über www.xueersi.com bietet das Unternehmen Onlinekurse in Mathematik, Englisch, Chinesisch, Physik, Chemie, Biologie und anderen Fächern. Es bietet auch ausgewählte Onlinekurse über andere Websites. Das Unternehmen verfügt über mehr als 10 Callcenter in Peking, Shanghai, Tianjin, Guangzhou und Shenzhen.

Der aktuelle realtimekurs der Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A Aktie beträgt 11.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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