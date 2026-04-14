Handeln Sensata Technologies Holding - ST CFD

Über Sensata Technologies Holding PLC

Sensata Technologies Holding PLC ist ein Industrietechnologieunternehmen, das Sensoren und Steuerungen für industrielle Anwendungen herstellt. Das Unternehmen führt seine Geschäftstätigkeit über seine Tochtergesellschaften und ist in zwei Geschäftsbereichen tätig, wie Performance Sensing und Sensing Solutions. Über das Geschäftsfeld Performance Sensing bietet das Unternehmen Sensoren für die Automobil- und Schwerfahrzeugindustrie (HVOR) an, einschließlich Drucksensoren, Drehzahl- und Positionssensoren, Temperatursensoren und Druckschalter. Das Geschäftsfeld Sensing Solutions liefert elektromechanische Bimetallsteuerungen, Sensoren für Industrie und Luft- und Raumfahrt, Produkte zur Leistungsumwandlung und -steuerung, thermische und magnetisch-hydraulische Trennschalter sowie Verbindungselemente. Die Produkte des Unternehmens werden in Anwendungen wie Temperatur-, Druck-, Geschwindigkeits- und Positionssensoren in Fahrzeugsystemen, thermischen Trennschaltern in Flugzeugen und bimetallischen Strom- und Temperatursteuergeräten in Elektromotoren eingesetzt.

Der aktuelle realtimekurs der Sensata Technologies Holding Aktie beträgt 38.79 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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