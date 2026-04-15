Handeln Regency Centers Reit - REG CFD

Über Regency Centers Corp

Regency Centers Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen führt alle seine Operationen über Regency Centers, L.P. (die Betriebspartnerschaft) durch. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Besitz, der Verwaltung, der Vermietung, dem Erwerb sowie der Entwicklung und Neuentwicklung von Einkaufszentren durch die Operating Partnership. Das Unternehmen besitzt ca. 298 Immobilien und ist durch nicht konsolidierte Beteiligungen an Immobilien-Partnerschaften an weiteren 104 Immobilien beteiligt. Zu den Liegenschaften des Unternehmens gehören Willa Springs, Dunwoody Hall, Alden Bridge, Hasley Canyon Village, Shiloh Springs, Bethany Park Place, Blossom Valley, Amerige Heights Town Center, Clayton Valley Shopping Center, French Valley Village Center, Warwick Square Shopping Center, Pleasant Hill Shopping Center, Black Rock, Snell & Branham Plaza, Applewood Shopping Center, Spring Valley Shopping Center, Bridgemill Market, Rivertowns Square und Point Royale Shopping Center.

Der aktuelle realtimekurs der Regency Centers Reit Aktie beträgt 79.3 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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