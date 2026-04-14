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Über Suzuki Motor Corp

SUZUKI MOTOR CORPORATION ist ein Automobilunternehmen mit Sitz in Japan. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern aktiv. Das Segment Zweiradfahrzeug ist im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von Zweirad-Motorrädern tätig. Das Gitter-Segment beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gitterrosten. Das Segment Specialty Vehicles ist im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von Außenbordmotoren, Elektrofahrzeugen und Gehäusen tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Suzuki Motor Corporation Aktie beträgt 1838.65 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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