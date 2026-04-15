Handeln Synnex Corporation - SNX CFD

Über TD Synnex Corp

SYNNEX CORPORATION ist ein Prozess-Service-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Händler, Einzelhändler, Erstausrüster, Finanz- und Versicherungsinstitute und anderen vertikalen Branchen der Industrie in der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in diesen zwei Geschäftsfeldern tätig: Technology Solutions und Concentrix. Das Segment Technology Solutions vertreibt eine Reihe von Informationstechnologien-Systeme und Produkte und bietet auch Systemdesign- und Integrationslösungen an. Das Concentrix Segment bietet ein Portfolio an Lösungen und End-to-End-Business-Outsourcing-Dienstleistungen, die sich auf die Kundenbindungsstrategie, Prozessoptimierung, technologische Innovation, Front- und Back-Office Automation und Business-Transformation an Kunden in rund 10 Branchen der Industrie konzentrieren. Das Technology Solutions Segment bietet auch Systemdesign- und Integrationslösungen. Sein Segment Technology Solutions bietet Informationstechnologie-Lösungen in verschiedenen vertikalen Märkten, wie Regierung und Gesundheitswesen.

Der aktuelle realtimekurs der Synnex Corporation Aktie beträgt 205 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Aligos Therapeutics, Inc., Ventas, Inc., Loyalty Ventures Inc., SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TR, DENSO Corporation und Mastercraft Boat. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.