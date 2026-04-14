Handeln DENSO Corporation - 6902 CFD

Über Denso Corp

DENSO CORPORATION ist ein Lieferant von Kfz-Technik, Systemen und Komponenten für Automobilhersteller. Zu den Unternehmenssegmenten gehören Japan, Nordamerika, Europa, Asien und Others. Es gliedert sich in Geschäftsgruppen, darunter die Gruppe Powertrain Control, die in der Entwicklung und Produktion von Benzin- und Dieselmotorsteuerungen tätig ist; die Gruppe Thermal, die in der Entwicklung und Produktion von Klimaanlagen tätig ist; die Gruppe Information and Safety Systems, die in der Entwicklung und Produktion von Klimaanlagen tätig ist; die Gruppe Elektronic, die in der Entwicklung und Produktion von Halbleitersensoren und mikroelektronischen Geräten tätig ist; die Gruppe Small Motors, die in der Entwicklung und Produktion von Windschutzscheibenwischersystemen tätig ist; die Gruppe Industrial Systems, die in der Entwicklung und Produktion von Barcodelesern und Industrierobotern tätig ist, und die Gruppe Consumer Products, die in der Entwicklung und Produktion von Kohlendioxid-Kühlmitteln, Wärmepumpen und Wassererhitzern tätig ist.

Der aktuelle realtimekurs der DENSO Corporation Aktie beträgt 1919.67 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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