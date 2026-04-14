Handeln Adams Diversified Equity Fund I - ADX CFD

Über Adams Diversified Equity Fund I

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft. Der Fonds ist ein intern verwalteter Fonds, dessen Anlageziele die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung angemessener Erträge aus Anlagen sind. Der Fonds ist ein intern verwalteter Large-Cap-Aktienfonds aus den Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochliquide Standard and Poor's 500 (S&P 500) Aktien. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, wie z. B. Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie, Finanzwerte, Gesundheitswesen, Industriewerte und Informationstechnologie (IT). Er konzentriert sich darauf, Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren, die in der Lage sind, die Ungewissheit der Pandemie zu überstehen.

Der aktuelle realtimekurs der Adams Diversified Equity Fund I Aktie beträgt 23.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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