Handeln Stryker - SYK CFD

Über Stryker Corporation

Stryker Corporation (Stryker) ist ein Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Medizin und Chirurgie, Neurotechnologie, Orthopädie und Wirbelsäule an, die dazu beitragen, die Ergebnisse für Patienten und Krankenhäuser zu verbessern. Seine Produkte werden in etwa 75 Ländern über unternehmenseigene Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie Dritthändler und Distributoren verkauft. Zu seinen Produkten gehören chirurgische Ausrüstung und chirurgische Navigationssysteme; endoskopische und Kommunikationssysteme; Patientenhandhabung, medizinische Notfallausrüstung und Einwegprodukte für die Intensivpflege; neurochirurgische und neurovaskuläre Geräte; Implantate zur Verwendung bei Gelenkersatz- und Traumaoperationen; Mako-Roboterarm-unterstützte Technologie; Geräte für die Wirbelsäule; sowie andere Produkte, die in einer Reihe von medizinischen Fachgebieten verwendet werden. Zu den Geschäftssegmenten gehören MedSurg und Neurotechnologie sowie Orthopädie und Wirbelsäule. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören Alcott Indemnity Company, Arrinex, Inc., Berchtold Corporation und BioMimetic Therapeutics, LLC.

Der aktuelle realtimekurs der Stryker Aktie beträgt 342.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Flow Traders N.V., HTG Molecular Diagnostics, Inc., Ralph Lauren, Alstom, Q&M Dental und Türkiye Halk Bankasi A.S.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.