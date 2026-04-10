Handeln Alstom - ALO CFD

Über Alstom SA

ALSTOM S.A. (ALSTOM) bietet Ausrüstung, Systeme, Dienstleistungen und Signaleinrichtungen für den Schienentransport für den Stadt-, Vorort-, Regional- und Hauptstreckenverkehr in der Personenbeförderung und für den Güterverkehr. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Züge, Signallösungen, integrierte Systeme (einschließlich Infrastruktur) und Dienstleistungen. Das Unternehmen baut Straßen- und U-Bahnen, S-Bahn- und Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven und Komponenten. Das Unternehmen stellt Appitrack bereit, eine automatisierte Gleisbaulösung, mit der innerstädtische Gleise ungefähr 4-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden verlegt werden können. Alstom ist verantwortlich für die Wartung von mehr als 8.000 Wagen (12.000 Wagen bei PRASA, der Passenger Rail Agency of South Africa) in rund 100 Depots in über 30 Ländern. Es stellt Steuerungs- und Informationssysteme sowie Bord- und Schienengeräte für Streckenbetreiber und Infrastrukturmanager bereit. Die Mainline-Netzwerke beinhalten die ATLAS-Lösung.

Der aktuelle realtimekurs der Alstom Aktie beträgt 23.305 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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