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Über Inovio Pharmaceuticals Inc

Inovio Pharmaceuticals, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das an der Entwicklung von auf Desoxyribonukleinsäure (DNS) basierenden Immuntherapien und Impfstoffen arbeitet, die der Behandlung und Vorbeugung von Krebs und Infektionskrankheiten dienen. Die DNS-basierten Immuntherapien des Unternehmens erzeugen in Kombination mit Geräten zur Elektroporation Immunantworten in bestimmten T-Zellen im Körper, die der Bekämpfung von Krankheiten dienen. Das Unternehmen hat klinische Programme zu seinen SynCon-Immuntherapien abgeschlossen, führt diese aktuell durch oder plant deren Durchführung zur Behandlung von durch das humane Papillomavirus (HPV) verursachten Krebsvorstufen und Krebserkrankungen, Influenza, Prostatakrebs, Brust-/Lungen-/Pankreaskrebs, Hepatitis C-Virus (HCV), Hepatitis B-Virus (HBV), humanen Immundefizienz-Virus (HIV), Influenza, Ebola, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) und Zika-Virus. Mit seinem Immuntherapie-Portfolio sowie seiner CELLECTRA Elektroporationstechnologie verfügt es über eine Pipeline von vorklinischen und klinischen Wirkstoffen, die in vivo Immunreaktionen hervorrufen.

Der aktuelle realtimekurs der Inovio Pharmaceuticals, Inc. Aktie beträgt 1.0721 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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