Handeln ServiceNow - NOW CFD

Über ServiceNow Inc

ServiceNow, Inc. ist ein Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe. Das Unternehmen hilft globalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Universitäten und Behörden bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Seine Technologieplattform, Now Platform, ermöglicht es, Systeme, Silos, Abteilungen und Prozesse mit digitalen Workflows zu verbinden. Die von Now Platform bereitgestellten Workflows sind in vier Hauptbereiche unterteilt, wie Informationstechnologie (IT), Mitarbeiter, Kunden und Ersteller. Die IT-Workflows ermöglichen es IT-Abteilungen, den gesamten IT-Lebenszyklus zu planen, zu erstellen, zu betreiben und zu warten. Die Mitarbeiter-Workflows helfen Kunden, die Art und Weise zu vereinfachen, wie ihre Mitarbeiter die von ihnen benötigten Dienste erhalten, und schaffen so eine vertraute, verbraucherähnliche Art und Weise, Arbeit zu erledigen - egal, wo sich ein Mitarbeiter gerade befindet, ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder im Außendienst. Die Kunden-Workflows helfen Unternehmen, das Kundenerlebnis neu zu gestalten und die Kundenbindung zu erhöhen. Die Workflows für Entwickler ermöglichen es den Kunden, ihre eigenen Anwendungen auf der Now-Plattform zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

Der aktuelle realtimekurs der ServiceNow Aktie beträgt 87.7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Daiwa House Industry Co.,Ltd., Industria de Diseño Textil, S.A., National Research, Clicks Group Limited und Leonardo SPA. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.