Handeln Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - AD CFD

Über Koninklijke Ahold Delhaize NV

Koninklijke Ahold Delhaize N.V., ehemals Koninklijke Ahold N.V., betreibt Einzelhandelsgeschäften in Europa und den Vereingten Staaten. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Ahold USA, Delhaize Amerika, Niederlande, Belgien sowie Mittel- und Südosteuropa. Darüber hinaus besteht Anderer Einzelhandel aus den nicht konsolidierten Joint Ventures von Ahold Delhaize JMR - Gestao de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (JMR) und P.T. Lion Super Indo, LLC (Super Indo), und Global Support Office von Ahold Delhaize. JMR betreibt Lebensmitteleinzelhandel in Portugal unter dem Markennamen Pingo Doce. Das Unternehmenssegment Ahold USA umfasst Stop & Shop New England, Stop & Shop New York Metro, Giant Landover, Giant Carlisle und Peapod. Zum Unternehmenssegment Delhaize Amerika gehören Marken, wie Food Lion and Hannaford. Zu den Marktgebieten der Marke Food Lion zählen Delaware, Georgia, Maryland, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia, Kentucky, North Carolina, South Carolina und Virginia.

Der aktuelle realtimekurs der Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie beträgt 40.905 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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