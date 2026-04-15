Handeln Sanofi - ADR - SNY CFD

Über Sanofi SA (ADR)

SANOFI S.A., ehemals Sanofi-Aventis ist ein Healthcare-Unternehmen, das in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Lösungen tätig ist. Seine Segmente sind Pharmazeutika, Humanimpfstoffe (Impfstoffe) und Sonstiges. Das Segment Pharmazeutika umfasst die Geschäftsaktivitäten verschiedener Franchises, darunter Specialty Care (Seltene Krankheiten, Multiple Sklerose und Onkologie), Diabetes und Herz-Kreislauf, verschreibungspflichtige Produkte, Consumer Healthcare und Generika sowie Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten für alle das Pharmaunternehmen des Unternehmens. Das Segment Humanimpfstoffe ist auf Impfstoffe ausgerichtet und umfasst die kommerziellen Aktivitäten der Impfstoffsparte Sanofi Pasteur sowie engagierte Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten für die Impfstoffaktivitäten des Unternehmens. Zu den Produkten für seltene Krankheiten gehören Cerezyme, Cerdelga, Myozyme und Lumizyme, Fabrazyme und Aldurazyme. Es arbeitet mit Alnylam Pharmaceuticals zusammen.

Der aktuelle realtimekurs der Sanofi - ADR Aktie beträgt 48.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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