Handeln Sartorius Stedim Biotech SA - DIM CFD

Über Sartorius Stedim Biotech SA

Die SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. ist ein in Frankreich ansässiger, international tätiger Anbieter von Labor- und Prozesstechnologien sowie Ausrüstung. Das Unternehmen deckt die Segmente Biotechnologie und Mechatronik ab. Sartorius erbringt Dienstleistungen, die Kunden helfen, komplexe und qualitätskritische Prozesse in biopharmazeutischen Produktions- und Laborumgebungen zeit- und kosteneffizient realisieren. Die Kunden des Unternehmens stammen aus der Biotechnologie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Labors. Sartorius betreibt eigene Produktionsstätten in Europa, Asien und Amerika sowie Vertriebsniederlassungen und örtliche Vertretungen in mehr als 110 Ländern. Das Unternehmen ist über ihre Tochtergesellschaften, darunter unter anderem die Sartorius Stedim Austria GmbH, Sartorius Stedim Plastics GmbH, BioOutsource Ltd und Wave Biotech AG, geschäftlich tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Sartorius Stedim Biotech SA Aktie beträgt 171.42 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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