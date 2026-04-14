Handeln LendingClub Corporation - LC CFD

Über LendingClub Corp

LENDINGCLUB CORPORATION bietet einen Onlinemarktplatz für die Verbindung von Kreditnehmern und Investoren. Verbraucher und kleine Unternehmen nehmen Kredite über Lending Club auf. Investoren nutzen Lending Club, um risikobereinigte Erträge aus Anlageklassen zu erzielen, die nur auf einer begrenzten Basis für große institutionelle Anleger zur Verfügung stehen. Die Technologie des Unternehmens automatisiert Aspekte der Geschäftsabläufe, darunter Kreditantragsverfahren, Datensammlung, Kreditentscheidungen und Kreditwürdigkeitsprüfungen, Darlehensfinanzierung, Investierung und Kundendienst, Regelüberwachung und Betrugsaufdeckung. Die Plattform bietet Analysetools und Daten, um den Anlegern zu ermöglichen, Entscheidungen zu treffen und ihre Portfolios zu beurteilen. Die Technologieplattform des Unternehmens hat es ihm ermöglicht, die Angebote von Privatdarlehen auf Kredite von Kleinunternehmen zu erweitern, und Anlegerklassen von Individuen auf Institutionen zu erweitern und verschiedene Anlageformen zu erstellen. Dieses Lösungskonzept bietet ein Onlineantragsverfahren und ermöglicht den Kreditnehmern Zugang zu Livesupport und Onlinetools.

Der aktuelle realtimekurs der LendingClub Corporation Aktie beträgt 15.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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