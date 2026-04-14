Handeln Helmerich And Payne - HP CFD

Über Helmerich & Payne, Inc.

HELMERICH & PAYNE, INC. ist als Auftragnehmer im Öl- und Gasbohrgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in der Vertragsbohrbranche tätig. Das Geschäft des Unternehmens mit Vertragsbohrungen besteht aus drei Segmenten: U.S. Land, Offshore und International Land. Das Unternehmen ist auch als Eigentümer, Entwickler und Betreiber gewerblicher Immobilien sowie in der Forschung und Entwicklung von steuerbarer Rotary Drilling-Technik tätig. Seine Investitionen in Immobilien befinden sich in Tulsa (Oklahoma). Dazu gehört ein Einkaufszentrum mit rund 441.000 Quadratfuß (40.100 Quadratmeter) vermietbarer Fläche, Industrielagerhallen zur Mehrmieternutzung mit etwa 1.000.000 Quadratfuß vermietbarer Fläche und etwa 210 Morgen unbebaute Grundstücke. Das Unternehmen stellt, wie vertraglich vereinbart, Bohranlagen, Maschinen, Personal und Wohneinrichtungen zur Verfügung. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Helmerich & Payne International Drilling Co. und Helmerich & Payne de Venezuela, C.A.

Der aktuelle realtimekurs der Helmerich And Payne Aktie beträgt 34.6 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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