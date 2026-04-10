Handeln Biomerieux - BIM CFD

Über BioMerieux SA

BIOMERIEUX SA ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich auf in-vitro-Diagnostika für medizinische und industrielle Anwendungen auf dem Gebiet spezialisiert hat. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Systeme, die in klinischen Anwendungen verwendet werden, wie für die Diagnose von Tuberkulose, Infektionen der Atemwege sowie industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel für die Analyse von Industrie- oder Umweltproben. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Dienstleistungen für die Installation und Wartung von Instrumenten sowie Schulungen für Produktanwender. BIOMERIEUX SA arbeitet über ihre zahlreichen Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern, darunter bioMérieux Deutschland GmbH, bioMérieux Austria GmbH, Advencis, bioMérieux Benelux SA/NV sowie BioFire Diagnostics Inc. Es vermarktet chromID CARBA SMART, eine neue bi-Platte Petrischale.

Der aktuelle realtimekurs der Biomerieux Aktie beträgt 89.75 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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