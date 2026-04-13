Handeln Geo Group Inc - GEO CFD

Über Geo Group Inc

THE GEO GROUP, INC. ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf Eigentumsrechte an sowie Vermietung und Verwaltung von Justizvollzugs-, Haft- und Resozialisierungseinrichtungen sowie die Bereitstellung gemeindenaher Dienste und Jugendhilfe in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Das Segment U.S. Corrections & Detention umfasst den privatisierten Sektor Justizvollzug und Haftanstalten in den USA; das Segment GEO Care umfasst den privatisierten Sektor Justizvollzug und Haftanstalten, Jugendhilfe und elektronische Überwachungs- und Kontrolldienste in den USA; das Segment International Services besteht aus den privatisierten Justizvollzugs- und Haftanstalten des Unternehmens in Südafrika, Australien und dem Vereinigten Königreich, und das Segment Facility Construction & Design, das Verträge für Planung und Bau von Einrichtungen mit verschiedenen Staaten, lokalen und bundesstaatlichen Behörden sowie internationale Organisationen schließt.

Der aktuelle realtimekurs der Geo Group Inc Aktie beträgt 17.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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