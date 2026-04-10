Handeln Borussia Dortmund - BVB CFD

Über Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Betrieb des Ballspielvereins Borussia (BVB), einem professionellen Fußballverein in Dortmund, Deutschland, tätig ist. Das BVB-Stadion, der Signal Iduna Park, ist eine fußballspezifische Arena mit einem Fassungsvermögen von rund 81.000 Zuschauern für Bundesligaspiele, oder etwa 66.000 Zuschauer für internationale Spiele, für welche ausschließlich Sitzplätze vorgeschrieben sind. Die Nordtribüne des Stadions ist auch die Heimat von Borussia Park, ein Hospitality-Bereich, der sich über zwei Etagen erstreckt und ein Restaurant, eine Bar und ein Museum des Vereins, in dem Trophäen und Ausstellungsstücke zur Vereinsgeschichte ausgestellt werden, beinhaltet. Im November 2013 übernahm das Unternehmen durch Fusion seine Tochtergesellschaften BVB Stadion Holding GmbH, BVB Beteiligungs-GmbH und die BVB Stadion GmbH.

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