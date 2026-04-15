Handeln Invesco WilderHill Clean Energy ETF - PBW CFD

Über Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Der Index setzt sich aus Aktien von börsennotierten Unternehmen zusammen, die an einer großen Börse in den USA notiert sind und sich mit der Förderung sauberer Energie und dem Umweltschutz beschäftigen oder für die Entwicklung sauberer Energie wichtig sind. Die Aufnahme von Aktien in den Index basiert auf der Einschätzung des Indexanbieters, dass diese Unternehmen erheblich von einem gesellschaftlichen Wandel hin zur Nutzung sauberer Energie, CO2-freier erneuerbarer Energien und zum Umweltschutz profitieren werden. Dieser ETF bietet eine einzigartige Möglichkeit, auf saubere Energie zu setzen, indem er sich auf Unternehmen konzentriert, die sich auf umweltfreundlichere und im Allgemeinen erneuerbare Energiequellen und Technologien konzentrieren, die saubere Energie ermöglichen. Das Profil des Sektorengagements von PBW kann sich also von Fonds wie ICLN unterscheiden; PBW ist stark in Technologieunternehmen engagiert, während sich der Rest des Engagements auf Industrie-, Werkstoff-, Konsumgüter-, Versorgungs- und sogar Gesundheitsunternehmen verteilt.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco WilderHill Clean Energy ETF Aktie beträgt 34.94 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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