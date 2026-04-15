Handeln Restaurant Brands Intrnational - QSR CFD

Über Restaurant Brands International Inc

Restaurant Brands International Inc. ist ein Unternehmen für Schnellrestaurants (QSR). Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Servieren von Kaffee und anderen Getränken und Nahrungsmitteln. Es besitzt vier Schnellrestaurantmarken: Burger King, Tim Hortons, Popeyes und Firehouse Subs. Tim Hortons Restaurants sind QSR mit einer Speisekarte, die Kaffeemischungen, Tee, heiße und kalte Getränke auf Espressobasis, Backwaren wie Donuts, Timbits, Bagels, Muffins, Kekse und Gebäck, gegrillte Paninis, klassische Sandwiches, Wraps und Suppen umfasst. Burger King-Restaurants sind QSR-Restaurants mit flammengegrillten Hamburgern, Hühnchen und anderen Sandwiches, Pommes Frites, alkoholfreien Getränken und anderen Speisen. Popeyes Restaurants sind QSR mit einer Speisekarte im Louisiana-Stil, die gebratenes Hühnchen, Hühnchen, gebratene Garnelen, Meeresfrüchte, rote Bohnen und Reis sowie andere regionale Produkte umfasst. Es betreibt rund 28.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern.

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