Handeln Travelers Companies - TRV CFD

Über Travelers Companies Inc

The Travelers Companies, Inc. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen engagiert sich durch seine Tochtergesellschaften im Anbieten einer Reihe von kommerziellen und persönlichen Sach- und Unfallversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungsstellen, Vereinigungen und Privatpersonen. Es verfügt über drei Segmente: Unternehmens- und internationale Versicherung; Kautions- und Spezialversicherung und Personenversicherungen. Unternehmens- und internationale Versicherung bietet eine Reihe von Sach- und Unfallversicherungen und Versicherungsdienstleistungen für seine Kunden in den Vereinigten Staaten und in Kanada sowie Großbritannien, Brasilien und anderen Teilen der Welt. Kautions- und Spezialversicherung bietet Bürgschafts-, Vertrauensschadens-, Managerhaftungs-, Berufshaftpflicht- und andere Sach- und Unfallversicherungen und damit verbundene Risikomanagement-Dienstleistungen für eine Reihe von inländischen Kunden. Personenversicherungen bietet eine Reihe von Sachschadens- und Unfallversicherungen, die persönliche Risiken von Einzelpersonen decken.

Der aktuelle realtimekurs der Travelers Companies Aktie beträgt 300.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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