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Über Raytheon Technologies Corp

Raytheon Technologies Corporation ist ein Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Systeme und Dienstleistungen für kommerzielle, militärische und staatliche Kunden weltweit anbietet. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in vier Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: Collins Aerospace Systems ist ein weltweiter Anbieter von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukten und Kundendienstlösungen für Flugzeughersteller, Fluggesellschaften, die allgemeine Luftfahrt sowie für die Verteidigung und die kommerzielle Raumfahrt; Pratt & Whitney liefert Flugzeugtriebwerke für kommerzielle, militärische, Geschäftsflugzeug- und allgemeine Luftfahrtkunden; Raytheon Intelligence & Space ist ein Entwickler und Anbieter von integrierten Sensor- und Kommunikationssystemen für fortschrittliche Missionen, fortschrittliches Training und Cyber- und Softwarelösungen für Geheimdienst-, Verteidigungs-, Bundes- und kommerzielle Kunden; und das Segment Raytheon Missiles & Defense ist ein Designer, Entwickler und Hersteller von integrierten Luft- und Raketenabwehrsystemen.

Der aktuelle realtimekurs der RTX Corporation Aktie beträgt 199.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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