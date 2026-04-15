Handeln Rocket Companies, Inc. - RKT CFD

Über Rocket Companies Inc

Rocket Companies, Inc. ist ein Finanztechnologieunternehmen, das sich aus technologiegesteuerten Immobilien-, Hypotheken- und Finanzdienstleistungsunternehmen zusammensetzt. Das Unternehmen bietet die Rocket Platform an. Zu seinen Segmenten gehören Direct to Consumer und Partner Network. Das Segment "Direct to Consumer" besteht aus Performance-Marketing und direktem Engagement durch die Rocket-Hypotheken-Anwendung (App). Das Segment Partnernetzwerk umfasst Partnerschaften mit führenden verbraucherorientierten Organisationen, Maklern und Hypothekenexperten, die die Plattform und die Größe des Unternehmens nutzen, um ihren Kunden Hypothekenlösungen anzubieten. Zu den Marken des Unternehmens für persönliche Finanzen und Verbrauchertechnologie gehören Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Auto, Rocket Loans, Truebill, Lendesk, Edison Financial, Core Digital Media, Rocket Central und Rock Connections. Rocket Mortgage bietet digitale Lösungen an, die eine automatisierte Datenabfrage und eine fortschrittliche Underwriting-Technologie nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen für die Hand des Kunden bereitzustellen.

Der aktuelle realtimekurs der Rocket Companies, Inc. Aktie beträgt 15.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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