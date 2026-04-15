Handeln Petroleo Brasileiro SA - PBR CFD

Über Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)

Brazilian Petroleum Corporation - PETROBRAS ist auf die Öl-, Erdgas- und Energieindustrie spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Prospektion, Bohren, Veredelung, Verarbeitung, Handel und Transport von Rohöl von On- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Schiefer oder anderen Felsen. Zu den Segmenten gehören Exploration und Produktion, die die Aktivitäten der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl, Erdgasflüssigkeit und Erdgas umfasst; Raffination, Transport und Vermarktung, die die Aktivitäten Veredelung, Logistik, Transport und Handel von Rohöl und Ölprodukten, Ethanol-Exporte, und die Gewinnung und Verarbeitung von Schiefer umfasst; Gas und Strom, das mit dem Transport und Handel von in Brasilien produzierten Erdgas und importierten Erdgas befasst; Biokraftstoffe, die die Aktivitäten der Produktion von Biodiesel und seiner Nebenprodukten, sowie Ethanol-bezogene Aktivitäten umfasst; Verteilung, die die die Aktivitäten seiner Tochtergesellschaft Petrobras Distribuidora S.A. und Corporate umfasst.

Der aktuelle realtimekurs der Petroleo Brasileiro SA Aktie beträgt 20.84 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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