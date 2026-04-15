Handeln Public Storage - PSA CFD

Über Public Storage

Public Storage ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Die Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens umfassen den Besitz und den Betrieb von Self-Storage-Anlagen und andere damit verbundene Tätigkeiten, einschließlich der Rückversicherung von Mietern und der Verwaltung von Self-Storage-Anlagen durch Dritte. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Self-Storage Operations und Ancillary Operations. Das Segment Self-Storage Operations umfasst das gesamte Vermietungsgeschäft der Self-Storage-Anlagen, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, d.h. eigene, erworbene, neu errichtete und erweiterte Anlagen sowie andere Anlagen, die nicht im Besitz des Unternehmens sind. Das Segment Nebengeschäfte umfasst die kombinierten Aktivitäten der Geschäftssegmente Rückversicherung von Mieterschäden, Warenverkauf und Immobilienverwaltung für Dritte. Das Unternehmen hält Anteile an und konsolidiert etwa 2.787 Selfstorage-Anlagen (insgesamt etwa 198 Millionen Quadratfuß vermietbare Nettofläche). Zu ihren Tochtergesellschaften gehören PS LPT Properties Investors und PS California Holdings, Inc.

Der aktuelle realtimekurs der Public Storage Aktie beträgt 296.41 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: McEwen Mining Inc., SoftBank Group Corp., ALLGEIER SE NA O.N., FINECOBANK, Adams Resources & Energy und Bunzl. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.