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Über McEwen Mining Inc

McEwen Mining Inc. ist ein Unternehmen für Bergbau und Mineralienproduktion und -exploration. Das Unternehmen konzentriert sich auf Edel- und Basismetalle in Argentinien, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Mexiko, Minera Santa Cruz S.A. (MSC), Nevada und Los Azules. Das Segment Mexico Operations umfasst Liegenschaften wie die Mine El Gallo 1 und das Projekt El Gallo 2. Das MSC-Segment umfasst Liegenschaften wie die San Jose Mine und andere Konzessionsgebiete rund um die Mine.

Die Liegenschaften des Unternehmens im Nevada-Segment umfassen das Projekt Gold Bar und die Explorationsliegenschaften. Das Projekt Gold Bar ist ein vorgeschlagenes Minenprojekt. Das Segment Los Azules umfasst verschiedene Liegenschaften wie das Projekt Los Azules, das Projekt Chonchones, das Projekt Laganoso, das Projekt La Cerrada und andere Argentinien Liegenschaften.

Das Kupferprojekt Los Azules ist ein fortgeschrittenes Porphyr-Kupfer-Explorationsprojekt in der Cordillera-Region der Provinz San Juan, Argentinien, nahe der Grenze zu Chile.

Der aktuelle realtimekurs der McEwen Inc Aktie beträgt 24.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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