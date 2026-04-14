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Über SoftBank Group Corp

Die SoftBank Group Corp. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Kommunikation und Internet tätig ist. Das Unternehmen ist in sechs Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Softbank ist in Japan im Vertrieb von mobilen Endgeräten, der Erbringung von Mobilfunkdiensten und Festnetzdiensten tätig. Das Segment vertreibt auch Zubehör für mobile Endgeräte, PC-Software und Peripheriegeräte. Das Segment Sprint ist an der Bereitstellung von Mobilfunkdiensten und anderen in den USA beteiligt. Das Yahoo-Segment betreibt Werbegeschäfte im Internet, E-Commerce-Geschäft und Mitglieder-Service-Geschäft. Das Segment ARM befasst sich mit dem Design von IP und verwandten Technologien für Mikroprozessoren sowie dem Verkauf von Softwaretools. Der Softbank Vision Fund und das Segment Delta Fund führen Investitionstätigkeiten im Technologiebereich durch. Das Segment Bright Star betreibt den Vertrieb von mobilen Endgeräten im Ausland. Das Unternehmen ist auch im Zusammenhang mit Fortress und Fukuoka Softbank Hawks tätig.

Der aktuelle realtimekurs der SoftBank Group Corp. Aktie beträgt 4219.1 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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