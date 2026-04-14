Handeln Procter & Gamble - PG CFD
Über Procter & Gamble Co
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY konzentriert sich auf die Bereitstellung von abgepackten Marken-Verbrauchsgütern für Verbraucher auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Schönheit; Körperpflege; Gesundheitspflege; Wäsche- und Babypflege, Damenhygiene und Familienpflege. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in rund 180 Ländern und Gebieten in erster Linie über Massenanbieter, Lebensmittelgeschäfte, Mitgliedschafts-Club-Shops, Drogerien, Kaufhäuser, Distributoren, Babybedarfsläden, Schönheitspflege-Fachgeschäfte, e-Commerce, hochfrequentierte Läden und Apotheken. Es bietet Produkte unter Marken wie Olay, Old Spice, Safeguard, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Mach3, Prestobarba, Venus, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Bounty und Charmin an.
Der aktuelle realtimekurs der Procter & Gamble Aktie beträgt 144.14 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:852062
- ISIN:US7427181091