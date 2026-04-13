Handeln Cameco Corporation - CCOca CFD

Über Cameco Corp

CAMECO CORPORATION ist ein Uranproduzent. Das Unternehmen ist in der Exploration und Entwicklung, im Bergbau, der Raffination, Konvertierung, Fertigung und im Handel mit Uran zum Verkauf als Brennstoff zur Stromerzeugung in Kernreaktoren in Kanada und anderen Ländern tätig. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: NUKEM, Uran und Kraftstoff-Dienstleistungen. Das Uran-Segment beinhaltet die Exploration, den Bergbau, das Fräsen, Ankauf und Verkauf von Uran-Konzentrat. Das Segment Kraftstoff-Dienstleistungen umfasst die Veredelung, Umwandlung und Herstellung von Uran-Konzentrat und den Kauf und Verkauf von Konvertierungsdiensten. Das Segment NUKEM fungiert als Vermittler zwischen Uranproduzenten und Kernenergieversorgern. Cameco führt einen Teil seiner Erforschungs-, Entwicklungs-, Bergbau- und Fräsaktivitäten durch gemeinsame Aktionen rund um den Globus durch. Die Anteile von Camecos kanadischer Uran-Joint-Operation sind McArthur River, Key Lake und Cigar Lake.

Der aktuelle realtimekurs der Cameco Corporation Aktie beträgt 157.91 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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