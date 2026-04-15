Handeln Sotera Health Co - SHC CFD

Über Sotera Health Co

Sotera Health Co ist ein Unternehmen für medizinische Geräte. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Sterilisations- und Labortest- und Beratungsdienstleistungen für die Medizinprodukte- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs. Es konzentriert sich auf Sterilisations- und Labordienstleistungen. Zu den Sterilisationsdiensten gehören Produkte wie medizinische Barrieren, einschließlich persönlicher Schutzausrüstung, Verfahrenskits und -schalen, Katheter, Wundversorgungsprodukte, Laborprodukte und Medikamente. Labordienstleistungen bieten mikrobiologische Tests, chemische Laboranalysen und Beratungsdienste. Zu den Labortests für medizinische Geräte gehören Mikrobiologie, Bewertung der Biokompatibilität und Toxikologie, Sterilitätssicherung, Verifizierungs- und Verteilungssimulation der Verpackung sowie Verifizierung nach der Verarbeitung. Die pharmazeutischen Labortests umfassen Mikrobiologie, Biokompatibilität und Toxikologiebewertung, Extrakt- und Sterilisationsprüfung.

Der aktuelle realtimekurs der Sotera Health Co Aktie beträgt 15.99 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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