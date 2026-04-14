Handeln Park Hotels Resorts - PK CFD

Über Park Hotels & Resorts Inc

Park Hotels & Resorts Inc. ist eine Unterkunftsimmobiliengesellschaft. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Hotels und Resorts. Das Unternehmen operiert über das Eigentumssegment, das alle seine Hotelimmobilien umfasst. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus 66 Hotels und Resorts mit über 35.000 Zimmern in den USA und auf internationalen Märkten. Das Portfolio umfasst Hotels in Gebieten wie New York City, Washington, D.C., Chicago, San Francisco und London, Resorts in Freizeitdestinationen wie Hawaii, Orlando und Key West sowie eine Reihe von Immobilien in der Nähe von Gateway-Flughäfen wie Los Angeles International, Chicago O'Hare, Boston Logan und Miami Airport sowie ausgewählte Vorortlagen. Zu den Markenzugehörigkeiten des Unternehmens gehören Conrad Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Hilaton Garden Inn, Curio - A Collection by Hilton und Waldorf Astoria Hotels & Resorts.

Der aktuelle realtimekurs der Park Hotels Resorts Aktie beträgt 11.36 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Fuel Tech, Eiffage, LPL Financial, Franchise Group, Inc., OC Oerlikon AG und Fanuc Corporation. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.