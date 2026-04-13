Handeln Eiffage - FGR CFD

Über Eiffage SA

EIFFAGE S.A. ist eine in Frankreich basierte Bau- und Lizenzierungsgruppe. Sie übt ihre Tätigkeiten durch fünf Geschäftsbereiche aus: Bau, zur Durchführung von Bau-, Immobilienentwicklungs- und Tiefbauarbeiten; öffentliche Bauarbeiten, zur Ausführung von Straßenbau, von neuen Projekten und Wartung bis zur Produktion von Beschichtungs- und Bindemitteln; Energie, zur Bereitstellung von Elektroarbeiten, einschließlich multi-technische Instandhaltung und Gebäudemanagement; Metall, zur Ausführung von Metallbauarbeiten in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Maschinenbau, Erdöl- und Kernenergieindustrie sowie Konzessionen und öffentlich/private Partnerschaften, zu Verwaltung und Betrieb von Parkhäusern, Autobahnen und anderen Infrastrukturen. Sie ist vor allem in Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Italien und Teilen von Afrika aktiv. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften, wie unter anderem Puentes y Torones, EDS Ingenieria y Montajes und Heveil SNC.

Der aktuelle realtimekurs der Eiffage Aktie beträgt 139.76 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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