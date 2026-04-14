Handeln Nordic American Tankers Limited - NAT CFD

Über Nordic American Tanker Ltd

Nordic American Tankers Limited ist eine internationale Tankergesellschaft. Die Flotte des Unternehmens besteht aus etwa 23 Suezmax-Rohöltankern. Es betreibt seine Schiffe entweder auf dem Spotmarkt oder im Rahmen längerfristiger Zeitcharterverträge. Die Tanker des Unternehmens, die auf dem Spotmarkt operieren, werden für eine einzige Reise gechartert. Die Schiffe in der Flotte des Unternehmens sind homogen und austauschbar, da sie ungefähr die gleiche Frachtkapazität und Fähigkeit haben, die gleiche Art von Fracht zu transportieren. Zu den Schiffen des Unternehmens gehören Nordic Light, Nordic Cross, Nordic Cosmos, Nordic Vega, Nordic Zenith, Nordic Sprinter, Nordic Luna, Nordic Skier, Nordic Castor, Nordic Pollux, Nordic Star, Nordic Space, Nordic Aquarius, Nordic Cygnus und Nordic Tellus.

Der aktuelle realtimekurs der Nordic American Tankers Limited Aktie beträgt 5.6959 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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