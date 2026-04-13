Handeln Evolution Gaming Group AB - EVO CFD

Über Evolution AB (publ)

Die Evolution Gaming Group AB (publ) ist ein schwedisches Unternehmen, das im Internetdienstleistungssektor aktiv ist. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert integrierte Business-to-Business-Live-Casino-Lösungen für Gaming-Betreiber. Seine Lösungen ermöglichen über das Streaming professioneller Croupier-Dienstleistungen einen Live-Spieltisch für Endbenutzer über die Online-Casino und Gaming-Plattformen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und Produktionsstudios in Großbritannien, Schweden, Malta, Italien, Spanien und Lettland.

Der aktuelle realtimekurs der Evolution Gaming Group AB Aktie beträgt 597 SEK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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