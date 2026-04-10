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Über NN Group NV

NN Group N.V. ist ein in den Niederlanden ansässiges Versicherungs- und Investment-Management-Unternehmen. Es betreibt sieben Segmente. Das Segment Netherlands Life bietet Gruppen- und Einzellebensversicherungen sowie Renten. Das Segment Netherlands Non-life bietet Motor-, Transport-, Feuer-, Haftpflicht- und Reiseversicherungen sowie Einkommensschutzprodukte. Das Segment Insurance Europe umfasst Lebensversicherung, die in 11 europäischen Ländern angeboten wird, Renten, Nichtlebensversicherung in Belgien und Spanien sowie Krankenversicherung in Griechenland. Das Segment Japan Life bietet unternehmenseigene Lebensversicherung. Das Segment Investment Management bietet Anlageprodukte und Beratungsdienstleistungen. Das Segment Sonstige umfasst das Geschäft der Nationale-Nederlanden Bank und den unternehmensinternen Rückversicherer, ING Re sowie Holding- und andere Ergebnisse. Das Segment Japan Closed Block VA umfasst die Einzellebensversicherung der variable Einzelprämienrente des „geschlossenen Blocks“. Im Juli 2014 reduzierte ING Groep NV seine Eigentumsanteile an der Gesellschaft auf 68,1 %.

Der aktuelle realtimekurs der NN Group N.V. Aktie beträgt 71.425 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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