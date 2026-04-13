Handeln Boston Scientific - BSX CFD

Über Boston Scientific Corporation

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION ist Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten, die in einer Reihe von interventionellen medizinischen Fachgebieten verwendet werden. Das Unternehmen bietet seine Produkte durch sieben Kernbereiche an: Interventionelle Kardiologie, Periphere Eingriffe, Herzrhythmus-Management, Elektrophysiologie, Endoskopie, Urologie und Gynäkologie sowie Neuromodulation. Es ist in drei Bereiche gegliedert: Herz/Kreislauf, Rhythmusmanagement und MedSurg. Sein Herz/Kreislauf-Segment besteht aus der Interventionellen Kardiologie und Peripheren Eingriffen. Das Segment Rhythmusmanagement besteht aus Herzrhythmus-Management und Elektrophysiologie. Das MedSurg-Segment besteht aus Endoskopie, Urologie und Gynäkologie sowie Neuromodulation. Zu den Interventionelle Kardiologie-Produkten gehören medikamentenbeschichtete koronare Stentsysteme, koronare Kerntechnologie, intravasale Bildgebung und strukturelle Herztherapie. Zu seinen Peripherie-Produkten gehören Stents, Ballonkatheter, Drähte, periphere Embolisationsvorrichtungen und Hohlvenenfilter.

Der aktuelle realtimekurs der Boston Scientific Aktie beträgt 61.93 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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