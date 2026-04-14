Handeln Waste Management - WM CFD

Über Waste Management, Inc.

WASTE MANAGEMENT, INC. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet Umweltservices für die Abfallwirtschaft. Zu den Unternehmenssegmenten gehören feste Abfälle, einschließlich seiner in drei Schichten zusammengefassten 17 Bereiche und andere. Der Geschäftsbereich Feste Abfälle des Unternehmens wird lokal durch seine Tochtergesellschaften betrieben und verwaltet, die sich auf geografische Bereiche konzentrieren. Er bietet Sammlung, Transfer, Recycling und Wertstoffrückgewinnung sowie Entsorgungsservices an. Über seine Tochtergesellschaften entwickelt, betreibt und besitzt es außerdem Einrichtungen für die Umwandlung von Gas von Deponien in Energie in den Vereinigten Staaten. Es besitzt oder betreibt ca. 250 Deponien, das Netzwerk der Deponien in Nordamerika. Es nutzt auch Abfälle zur Energiegewinnung, indem es das Gas auffängt, das bei der Abfallzerlegung in Deponien auf natürliche Weise entsteht, und mit diesem Gas Generatoren betreibt, um Strom zu erzeugen. Das Unternehmen verarbeitet als Recycler in Nordamerika Materialien, wie beispielsweise Papier, Pappe, Glas, Kunststoff und Metall.

Der aktuelle realtimekurs der Waste Management Aktie beträgt 226.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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